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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور: الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال مرشح رئاسي والانتخابات في موعدها

المرشح الرئاسي فرناندو
المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو

أعلن الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو، اليوم الخميس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر 20 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات في الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما بسبب اغتيال فيلافيسينسيو، وأوضح مكتب النائب العام أن الأمن اعتقل ستة مشتبهين في اغتيال المرشح الرئاسي، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في الوقت نفسه، أشارت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور ديانا أتامانت، إلى أن الانتخابات المبكرة في 20 أغسطس تم الحفاظ عليها ولم يتم إلغاؤها.

واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو المرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المزمع إجراؤها في 20 أغسطس 2023 مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء مؤتمره الانتخابي شمال مدينة كيتو على يد قاتل محترف.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن "فيلافيسينسيو" اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي. 

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.

واتهم فرناندو فيلافيسينسيو مؤخرًا سينالوا كارتل والمقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا بالسعي لقتله خوفا من برنامجه الانتخابي الذي نص على بناء سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات الرئيسيين.

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