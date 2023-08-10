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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الخط الملاحي هاباج لويد يزور ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش  رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفداً من الخط الملاحي الألماني "هاباج لويد" برفقة ممثلين من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة ، وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة " JIT " الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية و على رأسها شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي العالمي "هاباج لويد" أحد أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط ، إلى جانب كونه أحد شركاء التحالف العالمي الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية " تحيا مصر 1 " .


وأعقب ذلك عقد ورشة عمل بين الهيئة و الخط الملاحي و شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع برئاسة اللواء بحري طارق عدلي  نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و حضور قيادات الهيئة تناولت عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات التشغيل و الحركة التي من شأنها رفع معدلات التشغيل ، و تقليل زمن مكوث سفن الخط الملاحي على أرصفة محطة الحاويات، و إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها جذب الخدمات الجديدة للخط الملاحي عبر ميناء دمياط ضمن رؤية الخط الملاحي لميناء دمياط أن يكون ميناءا محوريا لخدمات "هاباج لويد" بين موانئ المتوسط .


تأتي تلك الزيارة ضمن الإجراءات الخاصة ببرنامج الشراكة العالمية لمحطات الحاويات والذى أطلقته شركة "هاباج لويد" حيث اختارت لعضويته ميناء دمياط ضمن عدد من الموانئ والمحطات على مستوى العالم بهدف تعزيز التعاون المشترك مع أهم شركاء الخط الملاحي بما يسهم في تعزيز الخبرات المشتركة وتحسين الإنتاجية ومعدلات الأداء وكفاءة عمليات التشغيل بالموانئ ومحطات الحاويات المشاركة بالبرنامج .

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