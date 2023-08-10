جلال الجندي: الساحات الشعبية يمكنها صنع 20 يمنى عياد فى الملاكمة.. فيديو

أكد جلال الجندي، بطل كأس العالم للملاكمة للشباب السابق، أن الساحات الشعبية يمكنها أن تفرز مواهب عديدة في لعبة الملاكمة، مناشدا في الوقت نفسه الدعم فى المشروع المجاني الذي يقوم به لـ أبناء إمبابة الصغار.

وقال جلال الجندي، فى حواره لـ “صدى البلد”: “منطقة الجيزة للملاكمة منحتني خطابا تضمن إسناد مهمة مدرب منتخب الجيزة للبراعم إلي بشكل رسمي”.

وأضاف: “تم دعمي في المشروع المجاني لأبناء إمبابة الصغار في لعبة الملاكمة من قبل نادي ناصر وأشقائي، ومعي عمرو غنام و3 مدربين يساعدونني، إلى جانب خالد عبد الحميد ومحمد عبد المولى”.

جلال الجندي يكشف معايير اختيار الملاكم فى صفوف منتخب مصر

وتابع: “معظم أولادنا عندها أنيميا، وهناك معايير علمية لاختيار اللاعبين وضعها الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة المصري، أن يكون الولد أو البنت ملاكما من البداية وتمت تهيئته بدنيا وذهنيا ونفسيا”.

واستطرد: “يمنى عياد أثبتت جدارة في لعبة الملاكمة النسائية، ونتمنى أن يخرج من عندنا 20 يمنى”، مشددا على أنه يمكن للمناطق الشعبية والساحات الشعبية أن تفرز مواهب في الملاكمة.

واختتم جلال الجندي حديثه قائلا: “نناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن ينظر إلى أبنائنا فى المشروع المجاني القائم عليه فى إمبابة، وأن يقوم بزيارتهم ودعمهم فى الملاكمة”، مشيرا إلى أن الـ100 ولد وبنت فى المشروع الذي يقوم بتدريبهم سوف يخرج منهم 20 بطلا، لافتا إلى ضرورة دعم الرياضة منذ الصغر حيث تمنح دعما وتكافلا مجتمعيا.