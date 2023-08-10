عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلال الجندي: الساحات الشعبية يمكنها صنع 20 يمنى عياد فى الملاكمة.. فيديو

جلال الجندي
جلال الجندي

أكد جلال الجندي، بطل كأس العالم للملاكمة للشباب السابق، أن الساحات الشعبية يمكنها أن تفرز مواهب عديدة في لعبة الملاكمة، مناشدا في الوقت نفسه الدعم فى المشروع المجاني الذي يقوم به لـ أبناء إمبابة الصغار.

وقال جلال الجندي، فى حواره لـ “صدى البلد”: “منطقة الجيزة للملاكمة منحتني خطابا تضمن إسناد مهمة مدرب منتخب الجيزة للبراعم إلي بشكل رسمي”.

وأضاف: “تم دعمي في المشروع المجاني لأبناء إمبابة الصغار في لعبة الملاكمة من قبل نادي ناصر وأشقائي، ومعي عمرو غنام و3 مدربين يساعدونني، إلى جانب خالد عبد الحميد ومحمد عبد المولى”.

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جلال الجندي يكشف معايير اختيار الملاكم فى صفوف منتخب مصر

وتابع: “معظم أولادنا عندها أنيميا، وهناك معايير علمية لاختيار اللاعبين وضعها الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة المصري، أن يكون الولد أو البنت ملاكما من البداية وتمت تهيئته بدنيا وذهنيا ونفسيا”. 

واستطرد: “يمنى عياد أثبتت جدارة في لعبة الملاكمة النسائية، ونتمنى أن يخرج من عندنا 20 يمنى”، مشددا على أنه يمكن للمناطق الشعبية والساحات الشعبية أن تفرز مواهب في الملاكمة. 

واختتم جلال الجندي حديثه قائلا: “نناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن ينظر إلى أبنائنا فى المشروع المجاني القائم عليه فى إمبابة، وأن يقوم بزيارتهم ودعمهم فى الملاكمة”، مشيرا إلى أن الـ100 ولد وبنت فى المشروع الذي يقوم بتدريبهم سوف يخرج منهم 20 بطلا، لافتا إلى ضرورة دعم الرياضة منذ الصغر حيث تمنح دعما وتكافلا مجتمعيا. 

جلال الجندي كأس العالم للملاكمة نادي ناصر عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة المصري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

موضوعات متعلقة

جلال الجندي: بدأت من الصفر وحصدت ذهبية ألمانيا الغربية في الملاكمة.. فيديو

طارق عزمي: يمني عياد شرفت مصر وننتظر ذهبية الملاكمة باولمبياد باريس.. فيديو

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ