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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

HTC Wildfire E Star.. هاتف أندرويد جديد لذوي الدخل المحدود

مواصفات هاتف HTC
مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star

كشفت شركة HTC التايوانية، مؤخرا عن هاتفها الذكي الجديد Wildfire E star وهو هاتف ذكي جديد لذوى الدخل المحدود.

ويتميز هاتف HTC Wildfire E Star، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، بجودة عرض HD +، مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9 وكثافة قدرها 269 بكسل في البوصة.

 

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مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star

ويتمتع هاتف HTC Wildfire E Star، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى عدسة أخرى بدقة 0.08 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.8، ويحتوي على كاميرا سيلفي ثابتة بدقة 5 ميجابكسل.

مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star

ويتم تشغيل هاتف HTC Wildfire E Star، بشريحة رباعية النوى من نوع Unisoc SC9832E المصنوعة بتقنية 28 نانومتر من قبل شركة "يونيسوك"، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-T820 MP1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSXC.

ويعمل هاتف HTC Wildfire E Star، الذي يزن 200 جرام ويأتي بسماكة 9.2 ملميتر، بالنسخة المخففة Go Edition من نظام التشغيل أندرويد 12، ويمتاز هاتف أندرويد الجدي مع منفذ لسماعات الأذن بقياس 3.5 ملميتر للاتصال الصوتي وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لمزيد من الأمان..

ويحزم هاتف HTC Wildfire E Star، بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 5 وات عبر USB-C، ولم تعلن HTC عن سعر أو موعد توفر الهاتف.

مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star
هاتف هاتف ذكي أندرويد Wildfire E star HTC Wildfire E Star HTC

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