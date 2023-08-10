كولر: ما حدث في أفريقيا لم أره في حياتي.. وهناك من يحميني

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن أبرز المواقف الصعبة التي مرت عليه في ملاعب القارة السمراء خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وقال كولر خلال حوار مع صحيفة"nzz" السويسرية:" في السوان، أطلق جماهير الهلال غاز مسيل للدموع خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة ، سقطت قنبلة دخانية على الملعب من الخارج لم نراهما في البداية ، لكن بعد ذلك بدأت أعيننا بالحكة".

وأضاف:" اللاعبون الذين كانوا هناك لفترة طويلة يعرفون على الفور ما حدث ومنعونا من فرك أعيننا، كان علينا غسل أعيننا بالماء والتوقف عن التدريب، لم أرى شيئًا كهذا من قبل".

وأضاف:" وفي تونس، عندما لعبنا ضد الاتحاد المنستيري كان الملعب ممتلئًا وكان صاخبًا، وعندما أحرزنا هدف الفوز في وقت متأخر من الوقت المحتسب بدل الضائع، بدأت الزجاجات البلاستيكية تتطاير نحو الملعب".

بودي جارد لحمايته

وواصل:" لم أكن معتادًا على مثل هذا الجو، لحسن الحظ ، كان هناك مضمار جري بين الملعب والمدرجات الإضافة إلى ذلك ، لدي دائمًا حارس شخصي بجانبي أثناء المباريات".

يذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي 2022-2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.