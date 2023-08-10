بمساعدة الخطيب.. كولر يكشف مفاجأة بشأن تأجيل السوبر الأفريقي

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مفاجأة بشأن تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي أحد أيام 11 و12 و13 أغسطس الجاري، لكنها تأجلت إلى وقت لاحق.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة"nzz" السويسرية: "المدير الفني في مصر له معنى مختلف عما هو عليه في أوروبا، يجب على في مصر أن أتخذ الكثير من القرارات، لذلك يتم التعامل معك تلقائيًا باحترام أكبر".

وأضاف كولر: "عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين الفائزين بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقت مبكر، تحدثت مع رئيس النادي محمود الخطيب وقلت إن اللاعبين يحتاجون إلى إجازة بعد موسم طويل، والآن ستقام المباراة في وقت لاحق".

يذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي 2022-2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.