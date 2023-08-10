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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة تؤدي لنحافة الأطفال.. خلوا بالكم من أولادكم

اسباب لن تتوقعها
اسباب لن تتوقعها تؤدي إلى نحافه الأطفال

مما لاشك فيه أن الطفولة مرحلة هامة في حياة الإنسان، حيث تنمو فيها أعضاء الجسم، لذلك يحتاج إلى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن لضمان النمو بشكل سليم، إلا أن بعض الأطفال يعانون من النحافة الزائدة خلال مرحلة الطفولة مما يجعل الآباء والأمهات يشعرون بالقلق، ومن الممكن أن تُسبب النحافة بعض المشكلات المُتعلقة في النمو لدى الأطفال والمراهقين، وهشاشة العظام وضعفها.. ولأن هذه المشكلة تقلق الأبوين نرصد في هذا التقرير مشكلة النحافة عند الأطفال اسبابها وطرق الوقاية منها وفقا لموقع "healthy children

 

أسباب نحافة الأطفال

⁃ يتسبب فرط إفراز الغدة الدرقية إلى الإصابة بالنحافة الزائدة عند الأطفال، حيث تقوم الغدة الدرقية بحرق كل المواد الغذائية التي يقوم بتناولها الطفل مما يؤدي إلى انخفاض الوزن.
⁃ يلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في النحافة الزائدة عند الأطفال حيث يجعل الطفل يفقد الشهية، مما يؤدي إلى نزول وزنه بصورة كبيرة.

⁃ تصيب الديدان المعوية الأطفال بشكل كبيرة، ومن أعراض الإصابة بها آلام في البطن وفقدان الشهية ونزول الوزن بشكل تدريجي مسبباً في النهاية بالنحافة الزائدة.
⁃ قد تكون سبب النحافة إصابة الطفل بمرض السكري، ومن أعراض مرض السكري التبول اللا إرادي، التعب العام، الدوار، فقدان الوزن وصولًا للنحافة الزائدة.

⁃ يسبب  فقر الدم شحوب البشرة وتعب عام والشعور بالدوخة وعدم التركيز إضافة لفقدان الشهية التي تؤدي إلى نزول الوزن في حال لم يتم علاجه.

نصائح والوقاية

⁃ الاهتمام بتناول كميات كافية من الزنك لأنه يعد عنصرًا ضروريًا للجسم ويعمل على زيادة الشهية، وللتأكد من أن الطفل يحصل على الكميات الموصى بها يوميًا فيمكن تناوله على شكل مكملات غذائية خاصة بالأطفال تحتوي على الزنك أو الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالزنك.

النحافة الاطفال فيتامينات عنصر معادن مكملات غذائية

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