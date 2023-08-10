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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: ليس من الواقعية استبعاد إمكانية استخدام النووي في الحرب بين روسيا والغرب

بوتين
بوتين

تحدث رضوان قاسم، باحث في الشؤون الدولية، عن حقيقة تهديدات الناتو لروسيا، واستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب وتجهيزه للردع النووي، موضحًا أن هناك تهديدات واقعية من قبل حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بشأن القضاء على الجيش الروسي وقواته العسكرية.

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وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو يأخذ معلوماته من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت واشنطن أنها تظن أن القوات الروسية بدأت تستعد وتدرس عملية تحريك السلاح النووي، فقد بدأت دول الناتو الاستعداد لهذه الحرب.

 

وتابع، أن وزير الدفاع الروسي صرح أمس بوجود حشود بمئات الجنود من حلف الناتو والدول الغربية على حدود روسيا، وهو ما يعني أنها تستعد فعلا لأي طارئ جديد، لافتًا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الروسي، كما أنه ليس من الواقعية والمنطق استبعاد إمكانية استخدام هذه الأسلحة في خضم الحرب، كما أن استخدام الأسلحة النووية ليس جديد على الولايات المتحدة الأمريكية.

باحث روسيا النووي الناتو اخبار التوك شو

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