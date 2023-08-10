عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستخدمون زيلينسكي كأداة.. نائب وزير الخارجية الروسي يسخر من قمة الناتو الأخيرة

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية بأن قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس ، ليتوانيا ، أوضحت أن الكتلة ستستمر في استخدام أوكرانيا كبديل في حرب الغرب بالوكالة ضد موسكو.

وقال غالوزين أنه تم الإعلان ببساطة مرة أخرى في القمة أن البلاد ستكون قادرة على الانضمام إلى الكتلة بمجرد انتهاء الحرب ، وفقًا للغرب ، يجب أن تنتهي بانتصار كييف، ومن الواضح أن دول الناتو ستستمر في معاملة أوكرانيا على أنها بديل في حربهم ضد روسيا.

وتبنت مجموعة الدول السبع إعلانا حول ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا على هامش قمة فيلنيوس للناتو يومي 11 و 12 يوليو الماضي. 

كما تنص الوثيقة على أن كييف بحاجة إلى الحصول على قدرات عسكرية كبيرة. ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أن 12 دولة أخرى قد انضمت إلى المبادرة ، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد.

الاوكراني التشيك والدنمارك الخارجية الروسي الرئيس الأوكراني البرتغال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

ترشيحاتنا

تراجع 9 آلاف جنيه في الطن وانخفاض سعر الكيلو.. مفاجأة بشأن أسعار الأرز

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ