صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية بأن قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس ، ليتوانيا ، أوضحت أن الكتلة ستستمر في استخدام أوكرانيا كبديل في حرب الغرب بالوكالة ضد موسكو.

وقال غالوزين أنه تم الإعلان ببساطة مرة أخرى في القمة أن البلاد ستكون قادرة على الانضمام إلى الكتلة بمجرد انتهاء الحرب ، وفقًا للغرب ، يجب أن تنتهي بانتصار كييف، ومن الواضح أن دول الناتو ستستمر في معاملة أوكرانيا على أنها بديل في حربهم ضد روسيا.

وتبنت مجموعة الدول السبع إعلانا حول ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا على هامش قمة فيلنيوس للناتو يومي 11 و 12 يوليو الماضي.

كما تنص الوثيقة على أن كييف بحاجة إلى الحصول على قدرات عسكرية كبيرة. ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أن 12 دولة أخرى قد انضمت إلى المبادرة ، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد.