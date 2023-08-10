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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أطعمة تساعد في الوقاية من الأورام الليفية بالرحم.. اعرفها

الأورام
الأورام

تعتبر الأورام الليفية أوراماً غير طبيعية في الرحم وتدعى أيضاً الأورام الليفية الرحمية، هذه الأورام غير سرطانية ولا تشكل خطراً على الحياة، ولكنها قد تسبب تعقيدات ومشاكل صحية بعض الأحيان.

وتنشأ الاورام الليفية داخل الرحم وحول جدرانه، وتكون عبارة عن عضلات وأنسجة أخرى، ويمكن أن تكون صغيرة في البداية ثم تنمو لتصبح كبيرة جدا وتؤثر على صحة الرحم، وقد يكون ورما واحدا فقط أو تظهر عدة أورام ليفية. 

لا توجد أسباب محددة للإصابة بالأورام الليفية، ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بها، مثل زيادة الوزن والبدانة، خاصةً عندما يكون هناك نقص في العناصر الغذائية الضرورية في الجسم.

على الرغم من أن الطعام لا يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للأورام الليفية أو الوقاية منها، إلا أن النظام الغذائي الصحي قد يلعب دوراً هاماً في الحد من خطر الإصابة بها. يتحقق ذلك من خلال تعزيز التوازن الهرموني الذي يؤدي إلى نمو تلك الأورام، ويمكن أيضاً لبعض الأطعمة أن تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالأورام الليفية في حالة الإصابة بها.

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هل يمكن الوقاية من مرض تليف الرحم؟

تدور في عقول الكثير من النساء تساؤلات حول كيفية تقليل حدة حالة تليف الرحم والوقاية من الإصابة به، نستعرض بعض الطرق من خلال موقع صدى البلد والتي تساعد على الوقاية من تليف الرحم وتخفيف أعراضه، وهي:

- الفاكهة 
تعمل مجموعة الفواكه على تقليل احتمالية الإصابة بالأورام الليفية الرحمية أيضًا، وتشمل الفواكه الغنية بالفلافونويد مثل التوت والحمضيات مثل الليمون والبرتقال. تحتوي العديد من الفواكه على الألياف والفيتامينات المضادة للالتهابات، لذا يجب تناول الفواكه يوميًا كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

- الأطعمة الغنية بالحديد 
في بعض الأحيان، تسبب الأورام الليفية فقدانًا متزايدًا من الدم لبعض النساء أثناء فترة الحيض. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم. لتعويض هذا النقص المفرط في الحديد نتيجة للنزيف المتزايد، يجب إضافة الأطعمة الغنية بالحديد إلى النظام الغذائي، مثل اللحم البقري من ماشية تغذى على العشب والبقوليات، بالإضافة إلى السبانخ والموز، التي تعتبر مصادر غنية بالحديد.

- الخضروات 
يوصى بزيادة تناول مجموعة متنوعة من الخضروات، وبشكل خاص الخضروات ذات الأوراق المتقاطعة مثل الجرجير والبروكلي والملفوف والقرنبيط والكرنب الأخضر واللفت الأخضر، لأنها تُقَلِّل من احتمالية الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، ذلك يحدث بفضل تواجدها العالي للبيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى احتوائها الغني على الألياف.
يوصي بضرورة أن تحتوي الوجبات اليومية علي تنوع من الخضروات ، سواء كان ذلك من طريق تناول سلطة خضراء أو وجبات خفيفة تتضمن خضروات بين الوجبات الرئيسية.

- البيتا كاروتين 
خلال عملية الهضم، يحول الجسم البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، مما يعزز نمو الأنسجة وإصلاحها، هذا قد يكون مفيدًا جدًا في علاج الأورام الليفية، لذا من الضروري تناول الأطعمة ذات النسب العالية من البيتا كاروتين، مثل الجزر، البطاطس الحلوة، اللفت، والسبانخ.

أطعمة يجب تجنبها للوقاية من أورام الرحم الليفية مثل :

- اللحوم المصنعة
- السكريات
- الكربوهيدرات المكررة
- الكافيين

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