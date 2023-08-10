النيجريون: تسقط مجموعة الإيكواس.. قادة غرب إفريقيا بلا أسنان في مواجهة الانقلاب

اجتمع زعماء دول غرب إفريقيا، اليوم الخميس، في قمة حاسمة لمناقشة الأزمة في النيجر، حيث تجنب الجنود المتمردون الذين استولوا على السلطة منذ أكثر من أسبوعين جهود الوساطة وتجاهلوا إنذارًا للتخلي عن السلطة.

كانت الآمال في إنهاء الجمود خافتة بالفعل قبل أن يستبدل المجلس العسكري، اليوم الخميس حكومة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بحكومة جديدة مكونة من 21 مسؤولاً بقيادة علي لامين الزين، الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق.

ووفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، في الوقت الذي يعزز المجلس العسكري قبضته على السلطة، اجتمع مبعوثون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة والمعروفة باسم الإيكواس والتي هددت بالتدخل العسكري إذا لم تتم إعادة بازوم إلى منصبه، ولكن ظهر أن خياراتهم محدودة للغاية.

انقضت المهلة النهائية لعودة بازوم إلى السلطة يوم الأحد، مع القليل من العواقب حتى الآن، ويبدو أن احتمال التدخل العسكري لإزاحة الحكومة الجديدة غير مرجح، وفقًا لمعظم المراقبين.

قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي لتكتل غرب إفريقيا، يوم الخميس أثناء افتتاحه القمة في العاصمة أبوجا: "من الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار باعتباره حجر الأساس لنهجنا".

على الرغم من الإدانة واسعة النطاق في الغرب ومن معظم دول غرب إفريقيا، رحب العديد من المواطنين النيجريين بالاستيلاء العسكري، الذي يرون أنه تغيير مرحب به بعد ما يقولون إنه أكثر من عقد من الفساد في عهد بازوم وسلفه محمد إيسوفو.

وفي العاصمة نيامي، وقف مئات المدنيين النيجريين حراسة على دوائر المرور ليلاً، متعهدين بالدفاع عن الجنرالات في السلطة ضد أي تسلل أجنبي.

وبحسب ما نقله مراسل النيويورك تايمز، سمع العديد من المتظاهرين النيجريين يهتفون تسقط مجموعة الإيكواس.

رفض الزعماء المتمردون مرتين لقاء مبعوثين من كتلة غرب إفريقيا. وحُرمت فيكتوريا نولاند، نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنابة، من لقاء زعيم المجلس العسكري أو بازوم عندما قامت برحلة مفاجئة إلى النيجر يوم الاثنين.

قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه قلق للغاية بشأن "الظروف المعيشية البائسة" لبازوم وعائلته. ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، إلى جانب إطلاق سراح العديد من المسؤولين الحكوميين المحتجزين منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس من السلطة في 26 يوليو.

تضم الحكومة الجديدة الجنرال ساليفو مودي، الذي كان رئيس أركان جيش النيجر حتى عزله من منصبه من قبل بازوم في أبريل. وقال أحد مستشاري بازوم الأسبوع الماضي إن الجنرال مودي لعب دورًا مركزيًا الأسبوع الماضي في حشد الجيش وراء الانقلاب.

أشار المراقبون إلى أن أحد الأساليب التي سيأخذها رؤساء الدول في الاعتبار في القمة سيكون فرض عقوبات مالية إضافية على النيجر، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وتعد واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد بشدة على جيرانها الساحليين للواردات. قطعت نيجيريا، التي تزود النيجر معظم الكهرباء، الكهرباء الأسبوع الماضي.

قال إبنيزر أوباداري، الزميل البارز لدراسات إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، إن زعماء غرب إفريقيا من المرجح أيضًا أن يضغطوا من أجل إطلاق سراح بازو، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيعون تقديمه حتى الآن.