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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يكلف بالاستجابة العاجلة لشكوى المواطنين بشأن مياه الري

صدى البلد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع مسئولي الري لمتابعة الإجراءات الفنية المنفذة على الطبيعة والتأكد من عمل الحفارات ووصول مياه الري للمزارعين، استجابة لشكوى بعض المزارعين بعزبة اللافي التابعة لقرية الحمام، والمتضررين من ضعف وانقطاع مياه الري بترعة الحاجز اللاهون.

 

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين ، الذي يعقده المحافظ ، في حضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين ، لمناقشة الحلول والاتفاق على خطوات تنفيذها في أسرع وقت ممكن، حيث أفاد وكيل وزارة الري أنه تم الدفع بعدد 3حفارات على بداية ونهاية الترعة لتجريفها وتسهيل وصول المياه لنهايتها، ورفع منسوب المياه، مشيرًا إلى أنه  يتم حاليًا دراسة مقترح إنشاء مغذي على الترعة من ترعة الجيزة، والتنسيق مع الجهات المركزية للحصول على الموافقات اللازمة كحل جذري ونهائي.

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كما وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالتنسيق مع مسئولي الزراعة لاستكمال تبطين إحدى مساقي الري بقرية نزلة إقفهص خلال مناقشة شكوى أحد المواطنين المتضرر من ضعف مياه الري بمسقى الإفرنجية، حيث أفاد وكيل الوزارة أنه بفحص الشكوى على الطبيعة تبين أنها مسقى خاصة وليست ترعة عمومية، وتأخذ مياهها من ترعة الصعيدية الفشنية، وتتوفر بها المياه خلال 10أيام كاملة كل 15يومًا وفقًا لجدول التناوب، وقد تم تبطين جزء منها بمعرفة الزراعة.

حضر اللقاء:  محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،  علي يوسف رئيس مدينة ناصر والمهندس نصر بركات وكيل وزارة الري،  مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

 

التخصصي الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر الوحدات المحلية

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