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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات مقلقة.. الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يثير المخاوف بشأن الصيف القادم

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

أثار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي يجتاح معظم نصف الكرة الأرضية مخاوف بشأن الصيف القادم في أستراليا بعد أن أكدت هيئة التغير المناخي الرائدة أن شهر يوليو كان أكثر الشهور سخونة في العالم على الإطلاق، حيث تحطمت سجلات درجات حرارة المحيطات والهواء في جميع أنحاء العالم.

 

وفي الخليج الفارسي الإيراني والمملكة العربية السعودية، وصل مؤشر الحرارة، وهو مقياس يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة لتعكس تأثير الحرارة على الشخص، إلى مستوي قياسي.

 

وفي البيئات الحارة، يساعد العرق المتبخر على تبريد جسمك ولكن إذا كان الجو رطبًا جدًا ولا يمكن أن يتبخر عرقك، فأنت في خطر كبير للإصابة بمضاعفات صحية، بما في ذلك الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس.

 

بالنسبة للمدن، أصبحت أفضل طريقة لإدارة الحرارة مشكلة، حيث يستكشف الكثيرون طرقًا مبتكرة للتخفيف من حدتها ويشمل ذلك طلاء الأسقف باللون الأبيض لصرف الحرارة أو زيادة عدد ملاجئ الحرارة.

 

وشهد شهر يوليو تراجعًا في سجلات درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، حيث تم كسر متوسط درجة الحرارة اليومية العالمية ثلاث مرات في الشهر.

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واجتاحت الأحداث المناخية القاسية، بما في ذلك الحرائق والفيضانات والعواصف وموجات الحر البحرية في جميع أنحاء العالم، مما أثر على الملايين.

وفي وقت سابق، كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 كان هو الأعلى على الإطلاق، إذ كان أدفأ بحوالي 0.72 درجة مئوية من متوسط شهور يوليو في الفترة بين عامي 1991 و2020، وأدفأ بحوالي 0.33 درجة مئوية عن الشهر السابق الأكثر دفئًا (يوليو 2019).

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