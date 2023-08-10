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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى الضغط.. احذروا هذه المشروبات تسبب كوارث صحية

مشروبات ممنوعه لمرضى
مشروبات ممنوعه لمرضى الضغط

تؤثر الأطعمة والمشروبات بشكل كبير على أصحاب الضغط المرتفع، لأنه يحتاج لاتباع نمط غذائي صحي للحفاظ على مستويات ضغط الدم. 

يشكل ارتفاع الضغط خطورة على صحة المريض ويجعله عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 

وتوجد مشروبات يجب على الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع أن يبتعدوا عنها، لأنها تتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم، وتؤثر سلبًا على صحته وتسبب له مشكلات صحية عديدة. 

نرصد أهم هذه المشروبات الممنوعة لمرضى الضغط وفقا لموقع HealthDayNews

 


مشروبات ممنوعة لمرضي الضغط:

 

المشروبات السكرية:

تحتوي المشروبات السكرية على نسبة عالية من السكريات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالجسم، والتي تتراكم على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة تصلب الشرايين.


المشروبات الغازية:

تشكل المشروبات الغازية خطرًا كبيرًا على مرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.

 


العرق سوس:

يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم وحدوث اضطراب في ضربات القلب، مما يتسبب العرقسوس في انقباض الأوعية الدموية.


الكافيين:

في الغالب تسبب القهوة ارتفاع مستويات ضغط الدم، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة، وإن كان هذا الارتفاع محدود 10-20 ملليمتر عمود زئبق.


عصير الرمان:

يحتوي عصير الرمان على البوتاسيوم ومجموعة أخرى من العناصر المضادة للأكسدة، وهو يساعد بشكل كبير في تحسين مستويات ضغط الدم.
البعد عن العصائر المعلبة
العصائر المعلبة تحتوي على نسبة عالية من السكر التي تؤثر على وظائف الأوعية الدموية وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

ينصح بعدم تناول عصير الرمان لمريض ضغط الدم المرتفع، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية .

مرضى الضغط مشروبات نمط غذائي امراض القلب السكتة الدماغية

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