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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جامعة هارفارد: هذه الأطعمة تحمي النظر من التلف

النظر
النظر

بسبب التعرض الشديد لأشعة الكمبيوتر والموبايل نحتاج لاتباع عادات تحمى النظر من ضرر هذه الأشعة.


نعرض لكم في هذا التقرير أهم الأطعمة التى تساعد في حماية النظر من التلف وذلك وفقا لما ذكرته كلية الطب بجامعة هارفارد.

لوتين زاكاسين 
يقوى النظر ويوجد في  كرنب أخضر ، ذرة ، بيض ، كرنب ، نكتارين ، برتقال ، بابايا ، خس روماني ، سبانخ ، قرع.

الأحماض الدهنية أوميجا -3

بذور الكتان وزيت بذور الكتان والهلبوت والسلمون والسردين والتونة والجوز

فيتامين أ

مشمش ، شمام (نيئ) ، جزر ، مانجو ، فلفل أحمر (نيئ) ، جبنة ريكوتا (منزوعة الدسم) ، سبانخ ، بطاطا حلوة

فيتامين سي

يساعد فيتامين سي في حماية النظر ويوجد في بروكلي ، براعم بروكسل ، جريب فروت ، كيوي ، برتقال ، فلفل أحمر (نيء) ، فراولة

فيتامين هـ

لوز ، بروكلي ، زبدة الفول السوداني ، سبانخ ، بذور عباد الشمس ، جنين القمح جميعها أطعمة تحمى النظر

الزنك

يوجد في الحمص والمحار واللحوم الحمراء والزبادي
لذا فتناولها مرتين في الأسبوع على الأقل لحماية النظر.
 

النظر أطعمة تحمى النظر الأحماض الدهنية اللحوم الحمراء بذور الكتان بذور عباد الشمس حماية النظر

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