رئيس نادي نابولي: فيكتور أوسيمين لن ينتقل إلى الهلال

كشف أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن موقف ناديه من التخلي عن النيجيري فيكتور أوسيمين لصالح نادي الهلال السعودي.

ويرغب الهلال في التعاقد مع أوسيمين في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تقديم عرض لضمه مقابل 120 مليون يورو.

وقال دي لورينتس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”:"أوسيمين سيبقى هنا، لن يغادر".

وأضاف:" هو مرتبط بعقد حتى يونيو 2025، أين عليه أن يذهب؟ العقود يجب أن يتم احترامها، نحن في نفس الصفحة مع أوسيمين منذ اليوم الأول، لا تكونوا قلقين".

وقاد أوسيمين فريقه نابولي للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، إضافة لفوز بجائزة هداف المسابقة.