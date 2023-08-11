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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

الانتهاء من إصلاح خط 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه

صدى البلد

 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  أنه تم الانتهاء من  إصلاح خط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيا لمناطق  (مساكن شيراتون –    الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 


وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة أنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التى تأثرت نتيجة كسر الخط 


 كان قد انتقل على الفور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لصحى  و المهندس مصطفى الشيمى - رئيس شركة مياه الشرب القاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح ، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

عودة المياه شارع عبد الحميد بدوى قطع المياة

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