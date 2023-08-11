ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أكد ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لم يقدم أي بصمة حتى الآن في تطوير أداء التحكيم.



وأشار سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن راتب بيريرا يحل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة.



وأوضح أن مصر تملك بالفعل رموزاً كبيرة في مجال التحكيم وعلى رأسها عصام عبد الفتاح الذي يتولى إدارة ملف التحكيم في الإمارات بجانب سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف وقبلهم جمال الغندور.



وأكد أن رئاسة لجنة الحكام وأيضاً منصب المدير الفني لاتحاد الكرة مناصب لا يجب أن يتم الدفع بعناصر أجنبية بها لأنها لن تطور الكرة المصرية.