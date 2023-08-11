وحشاني الدنيا في بلدي .. الجمهور يتفاعل مع كارول سماحة خلال حفلها بالعلمين

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة كارول سماحة أثناء تقديم أغنيتها “وحشاني الدنيا في بلدي”، التي أهدتها إلى مصر وختمت بها فقرتها، وذلك في حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقبل صعود بهاء سلطان على المسرح.

وأشادت النجمة اللبنانية كارول سماحة بما يحدث من تطوير لافت بمدينة العلمين الجديدة، وقالت في بداية حفلها الليلة أن مهرجان العلمين حدث بمواصفات عالمية.

وشهدت الليلة حفل ضخم يقدمه كل من كارول سماحة وبهاء سلطان ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد الفعاليات الفنية أيضا خلال الفترة المقبلة حفلا غنائيا يجمع كارول سماحة وبهاء سطان، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، إضافة إلى عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، كما تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.