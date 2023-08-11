الصحة والذكاء والجمال هيتحسنوا .. عادة يومية تغير حياتك للأفضل

في حين أنه قد يبدو وكأنه عمل روتيني ، فإن الاستيقاظ مبكرًا يصبح عادة جيدة وغرسها في روتين الفرد يفيده جسديًا وعقليًا.

ووفقا لما جاء في موقع pharmeasy نعرض لكم أهم المزايا التى يحصل عليها الإنسان عند وضع الاستيقاظ مبكرا هدف في روتينه اليومي

الوقت لنفسك

عندما تستيقظ في وقت أبكر من الوقت المحدد ، لا يمكنك فقط تذوق قهوة الصباح الخاصة بك ولكن يمكنك القيام بعدد كبير من الأنشطة. إذا كان ليس لديك وقت لممارسة هواية بسيطة فحاول الاستيقاظ مبكرًا.

لقد أثبت العلماء وجود خمول النوم وفترة من ساعتين إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ حيث يكون الدماغ غير قادر على العمل بكامل طاقته ويتم الشعور بضباب ناتج عن النوم.

بمجرد أن تبدأ في تغيير عادتك ، ستزداد إنتاجيتك ومستويات طاقتك بشكل كبير.



النوم الجيد ليلاً

أولئك الذين يستيقظون مبكرًا يميلون أيضًا إلى النوم في الوقت المحدد. يشعر جسمك بمزيد من التعب وبدلاً من البقاء مستيقظًا حتى الساعة 3:00 صباحًا في سلسلة ، ستجد نفسك أكثر ميلًا إلى أخذ قسط من الراحة والذهاب إلى الفراش مبكرًا يمكن أن يعزز مستويات طاقتك ومزاجك.

يتيح لك ذلك إكمال جميع دورات النوم الأربع والستة حتى تشعر بالحيوية في اليوم التالي.



بشرة محسنة

إنها حقيقة مثبتة علميًا أن النوم التجميلي ضروري لجعل بشرتك تبدو أكثر نضارة وشبابًا يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم أو دورات النوم غير المناسبة في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء وحب الشباب لذا فالنوم والاستيقاظ مبكرا مهم لجمال المرأة.

تتجدد خلايا بشرتك أثناء النوم ، وتصلح أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتزيد من الكولاجين وتدفق الدم ويمنحك الاستيقاظ مبكرًا أيضًا متسعًا من الوقت للاستمتاع بروتين العناية ببشرتك.



نظام غذائي متوازن

عندما تستيقظ مبكرًا ، فإنك تميل تلقائيًا إلى علاج نفسك بوجبة فطور لذيذة وصحية وتجعلك تشعر بالنشاط والفطور هو الوجبة الأهم في اليوم ويمنحك دفعة من الحيوية ويمكنك استغلال الفرصة لتكون مدركًا لاستهلاكك طوال اليوم.



وقت تنقل أقل

وقت إضافي للاستعداد والظهور في أفضل حالاتك لليوم أثناء الاستمتاع بالطرق الخالية وعدم الاختناقات المرورية و يؤدي الاستيقاظ مبكرًا إلى مغادرة المنزل مبكرًا لعملك أو مدرستك أو كليتك. يؤدي انخفاض حركة المرور إلى الشعور بالحماس والتفاؤل بشأن اليوم مع مواجهة تلوث أقل ولن تتأخر على عملك



تعظيم مؤسستك وإنتاجيتك

إذا كنت تواجه مشكلة في تتبع الأشياء أو يبدو أن لا شيء يسير وفقًا للخطة ، فأنت بحاجة إلى بعض الوقت لنفسك ويمكن أن يساعدك الاستيقاظ مبكرًا في تقييم خططك بعقل واضح وهادئ.

خطط ليومك مسبقًا ، أو قم بعمل قائمة مهام ، أو دفتر يوميات ، أو استخدم مخططًا. كل هذه طرق رائعة للشعور بالوحدة.



موازنة صحتك العقلية

أثبتت الأبحاث أن أولئك الذين يستيقظون مبكرًا أظهروا أعراضًا صحية عقلية أفضل. إنهم متفائلون وراضون ويشعرون بالإيجابية تجاه المواقف كما أنه يقلل من فرصة الإصابة بالأمراض العقلية التي توجد عادة لدى أولئك الذين ينامون متأخرًا ويستيقظون متأخرًا وهذه أيضًا طريقة ممتازة لتقليل التوتر لأنك بدأت بالفعل في اليوم السابق.

