اكتشاف نوع من الحيتان عاش في مصر قبل 41 مليون عام

أعلن علماء الحفريات بـ جامعة المنصورة، اكتشاف نوع جديد من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون عام، بحيث يعد أقدم أحافير هذا النوع في إفريقيا.

وأطلق على الحوت اسم "توتسيتوس رياننسيس" تيمنا بالملك المصري توت عنخ آمون.

فيما قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في بيان إنه "أصغر حوت من عائلة حيتان الباسيلوصوريات، الذي تم اكتشافه إلى هذا اليوم، وأحد أقدم أحافير هذا النوع في إفريقيا".

وقال عالم الحفريات المصري، البروفيسور هشام سلام، قائد الفريق البحثي ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية: "وجدنا أن هذا الحوت الجديد ينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات، وهي مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة التي تمثل أول مراحل المعيشة الكاملة للحيتان في الماء، بعد انتقال أسلافها من اليابسة إلى الماء".

خصائص تشبه الأسماك

وتابع أنه "رغم أن هذه المجموعة من أسلاف الحيتان كانت قد طورت خصائص تشبه الأسماك، مثل تحول الطرف الأمامي إلى زعانف واستطالة الفقرات ونمو زعنفة الذيل، إلا أنها كانت تملك أطرافا خلفية يمكن رؤيتها بما يكفي لتسميتها أرجلا التي لم تكن تستخدم في المشي إطلاقا بسبب ضآلة حجمها".

قال الدكتور محمد سامح، المؤلف الرئيسي للدراسة وعضو مجلس إدارة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إنهم عثروا على حفريات الحوت الجديد والتي تتألف من جمجمة وفكين وأسنان والفقرة العنقية الأولى وأجزاء من العظم اللامي (وهو العظم الواقع عند قاعدة اللسان) في صخور عصر الإيوسين من متكون وادي الريان الجيولوجي في منخفض الفيوم.

وأشار الدكتور محمد سامح إلى أن عمر الطبقات التي اكتشف منها هذا الحوت يقدر بنحو 41 مليون عام، "مما يساعد في استكمال صورة تطور الحيتان الأولى في إفريقيا في هذا العمر".