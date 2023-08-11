شاهد.. فيديو مروع لـ رجل يجلس وسط عشرات الثعابين العملاقة

اقترب مقطع فيديو مروع يظهر رجلا وسط عشرات الثعابين العملاقة من تحقيق 5 مليون مشاهدة خلال 16 ساعة منذ نشره أمس الخميس.

أظهر مقطع الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جلوس الرجل الأجنبي الذي يعمل في حديقة حيوان وسط الثعابين.

ثعابين عملاقة

وقال الرجل في مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الـ 4 دقائق: “قد أبدو أنني ألعب مع الثعابين الكبيرة، لكننا في الحقيقة نجمعهم معا في قفص جديد وكبير".

وطلب الرجل من متابعيه تخمين عدد الثعابين الموجودين معه في القفص، مؤكدا على حبه للثعابين والزواحف وأن يشارك الناس محتواه.

وأضاف الرجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية: “إذا كنتم بالولاية فلتأتوا وتقضوا معنا وقتا ممتعا تستمتعون معنا في حديقة حيوان الزواحف".