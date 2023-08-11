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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. الضعف والتعب الشديد مؤشر لهذا المرض الخطير

الكبد
الكبد

يعد تليف الكبد من أخطر الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان العامة وليس الجهاز الهضمي فقط حيث أن الكبد هو المسؤول عن تطهير السموم من الجسم

احذروا.. التأخر في اكتشاف أمراض الكلي يسبب مضاعفات خطيرة

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض


وكلما كان اكتشاف مرض تليف الكبد مبكرا كلما كانت فرص النجاة من المضاعفات الخطيرة والشفاء أسرع ولكن مع الأسف لا ينتبه كثيرون للعلامات التي تظهر في بداية المرض بسبب كونها بسيطة ومشتركة مع أمراض أخرى 
لو وفقا لما جاء في موقع nhsنعرض لكم أهم الأعراض والعلامات التي تساعد في اكتشاف تليف الكبد في مراحله الأولى
 

 قد لا تظهر عليك أي أعراض خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد.

عندما يصبح الكبد أكثر ضررًا ، يمكنك:

تشعر بالتعب الشديد والضعف
يشعر بالغثيان (الغثيان).
تفقد شهيتك
فقدان الوزن وكتلة العضلات
الحصول على بقع حمراء على راحة يدك وأوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على جلدك (أورام وعائية عنكبوتية) فوق مستوى الخصر
إذا تفاقم تشمع الكبد ، فإن بعض الأعراض والمضاعفات تشمل:

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
يتقيأ الدم
حكة في الجلد
بول داكن وبراز قطراني المظهر
سهولة حدوث نزيف أو كدمات
تورم الساقين  (وذمة) أو البطن (استسقاء) من تراكم السوائل
فقدان الدافع الجنسي (الرغبة الجنسية)
راجع طبيبًا عامًا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بتليف الكبد.

 

الكبد إصفرار الجلد الجهاز الهضمي التعب الشديد المضاعفات الخطيرة كتلة العضلات فقدان الوزن

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