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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاتين وشاب وإصابة 4 أخرين في انقلاب ميكروباص بالمنوفية.. صور

ضحايا حادث انقلاب
ضحايا حادث انقلاب ميكروباص المنوفية

لقيت فتاتان وشاب مصرعهم في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق نادر - شبين الكوم في محافظة المنوفية وأصيب 4 آخرين.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص علي طريق نادر شبين الكوم علي محور شبين الكوم الجديد طملاي شبين الكوم.

وبالانتقال تبين مصرع كلا من محمد حسن خليفة ومقيم منشأة السادات وآمال حامد حامد النحته مقيمة شبين الكوم وشراق بلال طه أبو نيده مقيمة قرية جنزور  بمركز بركة السبع، كما اصيب 4 آخرين في الحادث.

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وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي شبين الكوم تمهيدا لتسليمهم لأهلهم عقب الانتهاء من الإجراءات لدفنهم بمقابر أسرهم.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية لوفاة الفتاتين من أبناء المحافظة حيث كانوا يعملان في مجال تجهيز العرائس " ميكب ارتيست " وكانوا معروفين بين أبناء جيلهم في المحافظة، حيث انتشرت عبارات التعزية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأكد أحد أقارب أمال النحته، أنها تخرجت من كلية التربية وتعمل في مجال الميكب وتركت طفلا صغيرا وسط حالة من الحزن بين الجميع علي وفاتها.

وانتشرت عبارات النعي للفتاة اشراق بلال وسط حالة من الصدمة بين الجميع لوفاتها فيما أعلن والدها. وفاة ابنته وتشييع جثمانها عقب صلاة الجمعة من المسجد الشرقي بالقرية.

ضحية حادث انقلاب ميكروباص 
ضحية حادث انقلاب ميكروباص 
ضحايا حادث ميكروباص المنوفية 
ضحايا حادث ميكروباص المنوفية 

 

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