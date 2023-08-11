أخبار تهمك.. تنويه من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 11-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17360 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية:



سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.12 جنيه للبيع، و 34.00 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى



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الإسكندرية 30 - 23

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الغردقة 38 -28

أسوان 41 - 28

سوهاج 38 - 25

المنيا 36 - 24