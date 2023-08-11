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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة فى أسبوع | لجنة الإسكان تكشف بدء العد التنازلي للانتهاء من المشروع كاملا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

المستشار الإعلامي: 

إدارة الجامعة تدفع بقوة للانتهاء من جميع البنود الخاصة بالمشروع وتوصيل المرافق بشكل متكامل ووفق أحدث المواصفات

الخشت: 

جامعة القاهرة اقتحمت جامعات الجيل الرابع وتتصدر مراكز غير مسبوقة فى التصنيفات الدولية

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

 

بدأ العد التنازلى استعدادا للانتهاء من أكبر مشروع إسكانى تنفذه جامعة القاهرة ،بمتابعة مكثفة من د.محمد الخشت رئيس الجامعة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر على أعلى مستوى من التنفيذ حيث قام رئيس الجامعة بجولة مفاجئة بالمشروع لرفع أية عقبات تواجهه. وتواصل اللجنة المسئولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، جهودها المكثفة لتشغيل المرافق خلال الأسابيع القادمة تمهيدًا للإنتهاء قريبا من مختلف جوانب المشروع.

‏‎وأكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، صدور تشديدات مباشرة من د. الخشت إلى جميع الجهات المنفذة ولجنة الاسكان المسئولة عن المشروع للانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع الإسكان وتوصيل المرافق به بشكل متكامل ومستوف للشروط، لإتمامه على الوجه الأكمل بهدف توفير سكن يليق بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

‏‎وأكد المستشار الإعلامي، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواصل مع الوزراء المختصين بالمرافق لتسريع وتيرة العمل، كما وجه لجنة الاسكان وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع بضرورة مواصلة جهود العمل المُكثف والالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية به، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، واستكمال أعمال التشطيبات والطرق، والتنسيق بين مختلف الجهات المُختصة لاتخاذ إجراءات سريعة في إزالة العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق العمل، بما يساهم في سرعة الإنجاز والانتهاء من المرحلة الأخيرة بالمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالية.

‏‎وأوضح المستشار الإعلامي ، أن الجامعة تلقت التزاما من الجهات المنفذة متضمنا الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية وتوصيل خط المياه الرئيسي للمشروع، وجاري عمل الاختبارات الداخلية على الشبكة، والعمل على الانتهاء من الاختبارات، وذلك لإطلاق المياه في المشروع ككل في أقرب وقت.

‏‎وأضاف د. محمد منصور هيبة، أنه -وفق ما أفادت به لجنة الإسكان- تم الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية للكهرباء، وأهمها المحولات، وغرف التوزيع، والكابلات، وجاري اختبارها قبل إطلاق التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتسديد سداد الرسوم، وأن شركة الكهرباء على وشك تركيب الوصلة الخارجية لإطلاق التيار الكهربائي في المشروع ككل. 

‏‎وأشار المستشار الإعلامي، إلى إنهاء الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لتوصيل كل من الغاز وشبكة التليفونات، وتم تركيبها وتوصيلها في أغلب الوحدات السكنية، وجاري العمل على الوحدات المُتبقية للانتهاء منها جميعًا على وجه السرعة.

‏‎مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها لجنة الاسكان المشكلة من مجلس جامعة القاهرة، حيث يُمثل مدينة سكنية متكاملة تضم 425 عمارة "5000 شقة"، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل وهي  من أكبر الشركات العاملة في مصر، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجاري تسليم المُتبقى، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية به تتراوح بين 90% إلى 100% في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وتم الانتهاء من معظم الجوانب، مثل أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات والمرافق والطرق، ويُمثل المشروع إنجازًا كبيرًا لجامعة القاهرة وهو الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة له، خاصة مع طول جائحة كورونا.

على الجانب الأخر ، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، والدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق وأمين رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار التعاون الدولي بين جامعة القاهرة ورابطة الجامعات الإسلامية.

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي خاصة وأن جامعة القاهرة تمتلك مشروعًا كبيرًا لتجديد العلوم الدينية والخطاب الديني وتتمتع بمكانة دولية مرموقة وتظهر في مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في مصاف جامعات الجيل الرابع، لافتًا إلى أن علاقات الجامعة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة في أفريقيا، مضيفًا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.

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