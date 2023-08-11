عاشور وحجازي يزوران جناح معرض جامعة سلمان الدولية

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي برفقته الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جناح جامعة الملك سلمان الدولية بمعرض التعليم العالي .

وكان في استقبالهما الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية وبحضور الدكتور عبد الغني الجندي رئيس فرع رأس سدر وعميد كلية الزراعة .



وذلك في قاعة الجهاز التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك للتعرف علي المجالات التعليمية والبرامج المتاحة وطبيعة الدراسة والمنح الدراسية .



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية من جامعات الجيل الرابع التي تخدم المجتمع المحيط بها وتعد خريج طبقا لاحتياجات سوق العمل مشيرا إلي أن الجامعة بها افضل برامج تعليمية في منطقة رائعة الجمال بفروعها الثلاث " رأس سدر - طور سيناء - شرم الشيخ " واوضح أن هيئة التدريس بها من افضل هيئات التدريس بالإضافة لتوفر جميع الأجهزة والمعامل علاوة علي وجود سكن طلابي فندقي هو الاعلي مستوي و الاقل تكلفة و رسوما للطلاب .



