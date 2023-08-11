مراقبة الأغذية توصى بغلق 89 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية عدة حملات تفتيشية على 520 منشأة تبين أن 89 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 219 محضرا و سحب 90 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2932 كيلو من أغذية متنوعة و 335 عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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