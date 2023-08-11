تبادل سجناء والإفراج عن أموال مجمدة.. التفاصيل الكاملة للصفقة الإيرانية الأمريكية

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي هذا الأسبوع سيشهد في نهاية المطاف إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة بعد نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر.

تم الإعلان عن الصفقة - التي تضافرت بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين - يوم الخميس عندما نقلت إيران أربعة من الأمريكيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية. كان الأمريكي الخامس بالفعل قيد الإقامة الجبرية.

ولا تزال تفاصيل تحويل الأموال وتوقيت انتهائها والإفراج النهائي عن كل من الأسرى الأمريكيين والإيرانيين غير واضحة. ومع ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون إنهم يعتقدون أن الاتفاق قد يكتمل بحلول منتصف أو أواخر سبتمبر.

ما هي تفاصيل الإتفاق؟

بموجب الاتفاقية المبدئية، منحت الولايات المتحدة مباركتها لكوريا الجنوبية لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة هناك من عملة كوريا الجنوبية الوون إلى اليورو.

سيتم إرسال هذه الأموال بعد ذلك إلى قطر، وهي دولة غنية بالطاقة في شبه الجزيرة العربية كانت وسيطًا في المحادثات. يمكن أن يكون المبلغ من سيول حوالي 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، اعتمادًا على أسعار الصرف. يمثل النقد الأموال المستحقة على كوريا الجنوبية لإيران - لكنها لم تدفع بعد - مقابل النفط الذي تم شراؤه قبل أن تفرض إدارة ترامب عقوبات على مثل هذه المعاملات في عام 2019.

تؤكد الولايات المتحدة أنه بمجرد وصولها إلى قطر، سيتم الاحتفاظ بالأموال في حسابات مقيدة ولن يتم استخدامها إلا في السلع الإنسانية، مثل الأدوية والغذاء. هذه المعاملات مسموح بها حاليًا بموجب العقوبات الأمريكية التي تستهدف الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المتقدم.

عارض البعض في إيران المزاعم الأمريكية، قائلين إن طهران ستكون لها سيطرة كاملة على الأموال. ولم تعلق قطر علنا على الكيفية التي ستراقب بها صرف الأموال.

في المقابل، ستفرج إيران عن الإيرانيين الأمريكيين الخمسة المحتجزين في البلاد. حاليًا، هم تحت الحراسة في فندق في طهران، وفقًا لمحامي مقيم في الولايات المتحدة يدافع عن أحدهم.

لماذا سيستغرق الأمر وقتا طويلا؟

لا تريد إيران تجميد الأصول بالوون الكوري الجنوبي، وهو أقل قابلية للتحويل من اليورو أو الدولار الأمريكي. يقول المسؤولون الأمريكيون إنه في حين أن كوريا الجنوبية تتفق مع التحويل، فإنها تشعر بالقلق من أن تحويل 6 أو 7 مليارات دولار من الوون إلى عملات أخرى في وقت واحد سيؤثر سلبًا على سعر الصرف والاقتصاد.

وبالتالي، فإن كوريا الجنوبية تمضي ببطء، حيث تقوم بتحويل مبالغ أصغر من الأصول المجمدة لتحويلها في نهاية المطاف إلى البنك المركزي في قطر. بالإضافة إلى ذلك، أثناء تحويل الأموال، يتعين عليها تجنب لمس النظام المالي الأمريكي حيث يمكن أن يخضع للعقوبات الأمريكية. لذلك تم ترتيب سلسلة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً من التحويلات من خلال بنوك دول أخرى.

من هم الأمريكيون الإيرانيون المعتقلون؟

تم الإعلان عن هويات ثلاثة من السجناء الخمسة. لا يزال من غير الواضح من هما الآخران. وصفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم يريدون الحفاظ على سرية هوياتهم ولم تقم إيران بتسميتهم أيضًا.

الثلاثة المعروفون هم سياماك نمازي، الذي اعتقل عام 2015 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن 10 سنوات بتهم تجسس انتقدت دوليًا. آخر هو عماد الشرقي، وهو صاحب رأسمال مغامر يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.والثالث هو مراد طهباز، وهو بريطاني أمريكي ناشط في مجال الحفاظ على البيئة من أصل إيراني تم اعتقاله في عام 2018 وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

أولئك الذين يدافعون عن إطلاق سراحهم يصفونهم بأنهم محتجزون ظلماً وأبرياء. استخدمت إيران سجناء تربطهم علاقات مع الغرب كورقة مساومة في المفاوضات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

لماذا تحدث هذه الصفقة الآن؟

بالنسبة لإيران، أدت سنوات من العقوبات الأمريكية في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إلى تدمير اقتصادها الضعيف بالفعل.

الادعاءات السابقة بإحراز تقدم في المحادثات بشأن الأصول المجمدة لم تقدم سوى تعزيزات قصيرة الأجل للعملة الإيرانية المتعثرة. إن الإفراج عن هذه الأموال، حتى لو تم صرفها في ظل ظروف صارمة، يمكن أن يوفر دفعة اقتصادية.

بالنسبة للولايات المتحدة، حاولت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة إيران إلى الصفقة، التي انهارت بعد انسحاب ترامب في 2018. في العام الماضي، عرضت الدول المشاركة في الاتفاق الأولي على طهران ما وصف بأنه خارطة الطريق الأخيرة وأفضلها لاستعادة الاتفاق. إيران لم تقبله.

ومع ذلك، انتقد صقور إيران في الكونجرس والمنتقدون الخارجيون للاتفاق النووي لعام 2015 الترتيب الجديد. قارن نائب الرئيس السابق مايك بنس والعضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور جيم ريش ، وكذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ، تحويل الأموال بدفع فدية وقالا إن إدارة بايدن تشجع إيران على الاستمرار في أخذ السجناء.

هل ستطلق الولايات المتحدة سراح السجناء الإيرانيين المحتجزين في أمريكا؟

ويوم الجمعة، حرصت وزارة الخارجية الإيرانية على إحضار هؤلاء السجناء. ورفض المسؤولون الأمريكيون التعليق على من أو عدد السجناء الإيرانيين الذين قد يُطلق سراحهم في اتفاق نهائي. لكن وسائل الإعلام الإيرانية في الماضي حددت عدة سجناء لديهم قضايا مرتبطة بانتهاكات لقوانين التصدير الأمريكية والقيود المفروضة على التعامل مع إيران.

وتشمل تلك الانتهاكات المزعومة تحويل الأموال عبر فنزويلا ومبيعات المعدات ذات الاستخدام المزدوج التي تقول الولايات المتحدة إنها يمكن استخدامها في البرامج العسكرية والنووية لإيران.

هل هذا يعني تخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة؟

لا. خارج التوترات بشأن الاتفاق النووي والطموحات النووية الإيرانية، نُسبت سلسلة من الهجمات ومصادرة السفن في الشرق الأوسط إلى طهران منذ عام 2019.

يدرس البنتاجون خطة لوضع القوات الأمريكية على متنها لحراسة السفن التجارية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20٪ من جميع شحنات النفط من الخليج العربي.

كما يجري نشر كبير للبحارة ومشاة البحرية الأمريكيين، إلى جانب طائرات F-35 و F-16وطائرات أخرى في المنطقة. في غضون ذلك، تزود إيران روسيا بالطائرات المسيرة الحاملة للقنابل التي تستخدمها موسكو لاستهداف مواقع في أوكرانيا وسط حربها على كييف.