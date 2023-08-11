سفير روسيا في لندن: موقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم أهداف أمريكا.. فيديو

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن روسيا ترى موقف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم بشكل تام ما تريده أمريكا من الصراع الروسي الأوكراني، ويصعب الحديث عن حد فاصل عن مواقف الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة، فكلهم يحاولون بأن تتكبد روسيا خسائر كبيرة.

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جمانة هاشم، أن العمل على تغيير توازن القوى في القارة الأوروبية بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا، فالاقتصاد الأوكراني هبط بما يعادل 34%، كما أن التضخم يقترب من 40%، وهناك ركود في مجال الصناعة بما يعادل 34%، وفي مجال الاقتصاد الزراعي بنحو من 30 إلى 35% ويمكن القول الآن بأن نسبة دخل الأوكراني يدفع لأمريكا والدول المشاركة الأخرى في الصراع.