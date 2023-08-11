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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير روسيا : لا يمكن مقارنة الدعم البريطاني لأوكرانيا بالأمريكي .. فيديو

السفير الروسي
السفير الروسي

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إنه حول الدعم السخي لأوكرانيا وخاصة من بريطانيا يمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأوا بعملية تغذية العداء الأوكرانيين للروس في وقت سابق قبل عام 2014 خلال الثورة الأوكرانية.

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وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جمانة هاشم، أن بريطانيا شرعت بتدريب القوات العسكرية الأوكرانية في أوكرانيا وبريطانيا، وبريطانيا في هذه الحالة تؤدي دورا محوريا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، مع ذلك لا يمكن مقارنة الدعم البريطاني بالدعم الأمريكي لأوكرانيا.

 

وأشار إلى أن أمريكا تمتلك قدرات مالية هائلة لا تقارن ببريطانيا، مع ذلك تحاول بريطانيا أن تأخذ موقعاً ريادياً لتقديم الدعم لأوكرانيا كما تحاول بريطانيا وأمريكا جر دول أخرى مثل هذا الدعم.

 

ولفت أن بريطانيا تعتبر من الدول المبادرة دائما في تغذية الصراع الروسي الأوكراني، لذلك فهي لا تنظر لأي مبادرة من المبادرات الصينية بشكل جدي.

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