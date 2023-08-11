وزير دفاع بوركينا فاسو يزور روسيا الأسبوع المقبل

يعتزم وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، زيارة روسيا الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى الجيش 2023 الذي يعقد في موسكو.

وقال باسيرو زوما، القائم بأعمال بوركينا فاسو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن وزير الدفاع والمحاربين العسكريين القدامى سيشكلون وفدا من بوركينا فاسو إلى موسكو في إطار منتدى الجيش 2023".

في السابق، زار وفد من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا روسيا لحضور القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا في أواخر يوليو الماضي، وكان بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري.

وأشار تراوري إلى أن التعاون العسكري التقني بين بوركينا فاسو وروسيا "يعمل بشكل جيد للغاية"، وقال إن بلاده يمكنها دائما الاعتماد على مجموعة الأسلحة الروسية المتاحة للشراء لتعزيز القوات المسلحة للدولة الأفريقية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف "الحمد لله روسيا بلد لا يرفض أي شيء كل ما نريد شراءه، يوافق على بيعه لنا ليس هذا هو الحال مع الدول الأخرى، وروسيا مستعدة أيضًا لتسليم الأسلحة إلينا مجانا لدعمنا في هذه الحرب ضد الإرهابيين".