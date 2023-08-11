سفير روسيا في لندن: الهجوم الأوكراني المضاد انتهى.. فيديو

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن القوات الروسية حافظت على المواقع التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية في وقت سابق في الجزء الشمالي من لوجانسك، والعمليات الهجومية الأوكرانية التي يتحدثون من خلالها في الهجوم المضاد تجري في تلك المنطقة.

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جومانة هاشم، أنه أمام هذه الخسائر الهائلة من القوات الأوكرانية لا يمكن الحديث عن أي تقدم حققه الهجوم الأوكراني المضاد، ومن ثم الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى.

وأشار إلى أن أوكرانيا نشطة بفضل الدعم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة لطالما هذا التزويد الغربي موجود والحرب مستمرة.

ولفت أن القوة البشرية في أوكرانيا يتم استنزافها إلى حد بعيد للغاية، فعدد السكان الآن المتبقي في أوكرانيا نصف ما كان موجوداً قبل عام 2014، الوقت التقريبي الذي بدأت به المشاكل مع أوكرانيا، وبمجرد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية والغربية ستنتهي المشكلة مع الحكومة الأوكرانية.