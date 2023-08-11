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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يرفض الاستقالة .. ملفات شائكة على مائدة مجلس الزمالك

صدى البلد

تمسك مجلس الزمالك باستكمال مهمته فى القلعة البيضاء لحين انتهاء مدته فى فبراير 2025 على أن تجرى الإنتخابات فى أكتوبر المقبل على مقعد الرئيس والنائب  رافضا كل الضغوط التى يمارسها أنصار الراغبين فى القفز على مقاعد مجلس الإدارة .  

  

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم  العديد من الملفات الشائكة المطروحة على مائدته والتى تلقى بظلالها على القلعة البيضاء يتصدرها ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة حيث يعانى النادى من أزمة إيقاف القيد بس أزمة النادى مع نظيره نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص غرامة قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا" وتم سداد 850 الف دولار  للنادى البرتغالى خلال الايام الماضية، بالاضافة الى غرامة اللاعب الغانى بنجامين أتشمبونج والتى تقدر بـــــ180 الف يورو ونسبمة فائدة 5%سنوياً اعتباراً من شهر ديسمبر من العام الماضى حتى تاريخ سداد الغرامة و90 ألف يورو غرامة تعاقدية .


ويأتى ثانى أبرز الملفات داخل القلعة البيضاء هو ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق الأبيض فى الموسم الجديد حال رفع الايقاف ، وتشير الانباء القادمة من ميت عقبة عن التعاقد مع ثلاثة صفقات جديدة فى انتظار الاعلان عنها بشكل رسمىى  وتسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها نادى الزمالك لتقليص عدد  صفقات الميركاتو الصيفى لــ3 فقط .

مستحقات الزمالك 


كما يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لتوفير مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد وصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنتهى بجانب سداد مستحقات المدربين الأجانب والأجهزة الفنية المختلفة مطالبا برفع الحجز على أرصدة النادى بالبنوك والتى يوجد بها 100 مليون جنيه تقريبا بخلاف غرامة كهربا التى تقدر بـ 100 مليون جنيه و100 مليون جنيه بقية مستحقات للزمالك لدى الشركة الراعية بخلاف 23 مليون جنيه مازالت فى خزينة الزمالك .


ونجح مجلس الزمالك فى سداد 30 مليون جنيه من مديونية اتحاد الكرة البالغة 63 مليون جنيه لقيد لاعبيه فى القائمة الأولى حيث خاطب المجلس الأبيض الشركة الراعية لسداد المبلغ لإتحاد الكرة من مستحقاته وهو ما حدث بالفعل .


وطالب مسئولو الزمالك رموز النادى بالإلتفاف وراء القلعة البيضاء والمساهمة فى حل الأزمات بفك الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك وعدم المطالبة بحل المجلس لأن هذا الأمر غير قانونى وفيه تعدى على الجمعية العمومية .

مجلس الزمالك سبورتنج لشبونة البرتغالى شيكابالا اتشمبونج اتحاد الكرة

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