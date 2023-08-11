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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الفيفا يشيد بأداء الحكام في بطولة كأس العالم للسيدات

صدى البلد

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بأداء الأطقم التحكيمية خلال بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حالياً في نيوزلندا وأستراليا وتستمر حتى 20 أغسطس.

وأبدي رئيس فيفا إعجابه الشديد بالمحكّمات والمحكّمات المساعدات ومحكمات الفيديو على أدائهنّ الرائع في بطولة كأس العالم للسيدات والدور الأساسي الذي لعبنه في إنجاح البطولة.

وقام إنفانتينو بكريم 33 محكّمة و55 محكمة مساعدة و18 محكمة فيديو شاركن في بطولة كأس العالم للسيدات 

وقال إنفانتينو للمحكّمات: "أنتنّ قدوة ومثال تحتذي به النساء في كلّ أنحاء العالم، لأنك تصنعن التاريخ، لقد أديتنّ مهمتكنّ على أكمل وجه، والجميع يرى ويقدّر ما فعلتنّ وأنا لا يمكنني سوى التعبير عن إعجابي وتقديري".

وأضاف أنّ المشاركة في البطولة هي فرصة للمحكمات لخلق ذكريات يفتخرن بها مدى الحياة. 

وأضاف: "لقد كان دوركنّ محورياً في نجاح كأس العالم، فمن دونكنّ لما كانت البطولة ممكنة. أنتنّ فريق ، ونجاح البطولة كان مرتكزاً على مهاراتكنّ واستعدادكنّ، وقد لاحظت أنّكنّ استمتعتنّ بالمباريات وبكلّ لحظة من البطولة وبالجوّ الرائع، وهذه المشاعر ستشكّل موضوع الحكايات التي ستروينها لأولادكنّ وأحفادكنّ، لأنّ هذه التجربة لا تأتي إلّا مرة واحدة في الحياة".

فيما أضاف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا:" أنا سعيد للغاية بمستوى التحكيم الرائع بعد 56 مباراة، وهذا مدعاة للفخر لأنّ المحكمات عملن جاهدات استعداداً للبطولة".

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للسيدات نيوزلندا واستراليا رئيس فيفا

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