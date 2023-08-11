علاقات مثلية | إجراء عاجل في إثيوبيا ضد فنادق ودور ضيافة

أعلنت السلطات الإثيوبية، أن قوات الأمن بدأت في اتخاذ إجراءات ضد بعض الفنادق التي تسمح بإقامة علاقة مثلية.

وصرح مكتب شؤون السلام والأمن التابع لإدارة مدينة أديس أبابا أنه يتخذ إجراءات ضد العلاقات المثلية بناء على شكاوى من المواطنين، كما قام بتفتيش بعض دور الضيافة في المدينة للإيجار، بحسب ما أورده موقع صوت أمريكا".

وقالت إدارة العاصمة أديس أبابا، في تدوينة على صفحتها على فيسبوك، إن المكتب سيستمر في اتخاذ إجراءات بحق من يرتكبون "أعمالا مقيتة يكرهها الإنسان والله".

ويحظر القانون في إثيوبيا العلاقات المثلية ومع ذلك، لا توجد تقارير عن أشخاص أدينوا بعلاقات مثلية.

في السنوات الأخيرة، اتخذت دول أفريقية مختلفة إجراءات صارمة ضد الجناة، الذين أعلنوا أن الفعل إجرامي، والعديد من البلدان في القارة، بما في ذلك غانا وأوغندا، اللتان أقرتا قوانين مماثلة مؤخرا، تطبق قوانين وأحكاما أكثر صرامة.