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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة و طلاب المرحلة الثانية عن الكليات التى يمكن أن تقبل من مجموع أقل من  70% و ذلك لتحديد كتابة رغباته و الحصول على كليات قمة إذا وجد . 

كليات تقبل من 65% علمي رياضة 

هناك عدد من الكليات التي يمكن الالتحاق بها من الشعبة العلمية بحسب تنسيق عام 2022-2023.

- آداب انتساب موجه القاهرة.
- آداب انتساب موجه بنها.
- آداب سوهاج.
- دار العلوم انتساب موجه أسوان.
- حقوق مدينة السادات.
- حقوق كفرالشيخ.
- آداب انتساب موجه عين شمس.
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.
- تربية جنوب الوادي رياضة.
- حقوق انتساب موجه بني سويف.
- حقوق انتساب موجه القاهرة.
- آداب انتساب موجه دمنهور.
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.
- حقوق انتساب موجه الزقازيق.
- آداب انتساب موجه طنطا.
- تربية السويس رياضة.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- حقوق انتساب موجه أسوان.
- آداب انتساب موجه حلوان.
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.
- حقوق انتساب موجه أسيوط.
- حقوق انتساب موجه عين شمس.
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

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