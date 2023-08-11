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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلة حميد الشاعري ومحمد منير على شاشة "ON"

محمد منير - حميد
محمد منير - حميد الشاعري

نسب مشاهدة كبيرة حققتها حفلة الكابو حميد الشاعري و الكينج محمد منير، خلال اذاعتها مساء الجمعة عبر شاشة قناة "ON"، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

حفل حميد الشاعري ومحمد منير

وقام حميد الشاعري، خلال الحفل، بغناء نخبة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قناة "ON" واعتبره الجمهور سهرة فنية تليفزيونية للجمهور المصري والعربي بالكامل.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء "قشر البندق" التي تصدرت مؤخرا تريند تيك توك، وعادت للجمهور بعد ما يزيد عن 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية، كما قام بغناء أغنية "أجمل من كل البشر"، كما غنى أحدث أغنياته لأول مره "بالي رايق" التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد الشاعري  في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل و هو صاحب لحن اغنية حميد الجديده "بالي رايق" ،  غنى عيثم أغنية "يا فراق" وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات، فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية "عودة"، وتفاعل الجمهور معهما تفاعبا كبيرا، واشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الشاعري الحفلة، بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مره على المسرح بعد 37 عاما من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغاني أخرى.
و شكر حميد العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديده و جعلوها من اجمل مدن البحر الابيض المتوسط و شكر الشركة المتحدة على التنظيم و الصورة الرائعه لمهرجان العالم علمين بإسم مصر أمام العالم

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري يطرح قريبا أغنية "بالي رايق" بفكرة جديدة بعد أن غناها لايف لجمهور مهرجان العلمين.

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