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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب المصري: بيراميدز منافس الأهلي الحقيقي

صدى البلد

 

أكد إيهاب المصري ، نجم المقاولون العرب الأسبق ، أن نادي بيراميدز منافس الأهلي الحقيقي في الموسم المقبل.


وقال المصري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بيراميدز هو المنافس الأول والأقوى محلياً وأفريقيا في الموسم الجديد مع كامل الاحترام للزمالك.


وأضاف:" بيراميدز أبرم تعاقدات مميزة لتدعيم صفوفه ولم يفرط في خدمات نجومه ومازال هناك صفقات سوبر في الطريق وهو الأمر الذي يجعل منافسة بيراميدز للأهلي الأقرب للواقع".


وأشار إلى أن الأهلي بحاجة للتعاقد مع مهاجم أجنبي لأن ظاهرة إهدار الفرص مازالت قائمة  رغم تألق محمود كهربا ومحمد شريف.

الأهلى إيهاب المصرى بيراميدز كهربا محمود كهربا محمد شريف

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