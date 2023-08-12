جامعة حلوان تعلن نتائج المهرجان الكشفي الـ43 والإرشادى الـ30

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بضرورة مشاركة كل كليات الجامعة في المهرجان الكشفي وعمل تدريب من خلال متخصصين ودعم كل فرق الجوالة بالخامات والأدوات اللازمة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم بما يضمن النهوض بهذا النشاط الهام، حيث أن الأنشطة الكشفية تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

هذا وقد أعلنت جامعة حلوان عن نتائج مجالات المهرجان الكشفى الـ43 وجاءت كالتالي:

كلية التجارة

الدين الحياة مستوى ثان

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى اول

الفنون والآداب مستوى اول

الاقتصاد والمواطنة مشاركة

الخدمة العامة وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الكشفية مستوى أول

القيم والاتجاهات الكشفية مستوى ثان

كلية الآداب

الدين الحياة مشاركة

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى ثالث

الفنون والآداب مستوى ثالث

الاقتصاد والمواطنة مستوى اول

الخدمة العامة وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الكشفية مستوى اول

القيم والاتجاهات الكشفية مستوى اول

كلية التربية الرياضية بنين

الدين الحياة مستوى ثالث

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى اول

الفنون والآداب مستوى ثانى

الاقتصاد والمواطنة مستوى اول

الخدمة العامة وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الكشفية مستوى اول

القيم والاتجاهات الكشفية مستوى اول

كلية الخدمة الاجتماعية

الدين الحياة مستوى ثالث

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى اول

الفنون والآداب مستوى ثانى

الاقتصاد والمواطنة مستوى اول

الخدمة العامة وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الكشفية مستوى اول

القيم والاتجاهات الكشفية مستوى اول

كلية التكنولوجيا والتعليم

الدين الحياة مستوى ثالث

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى ثالث

الفنون والآداب مستوى ثالث

الاقتصاد والمواطنة مستوى ثانى

الخدمة العامه وتنميه المجتمع مستوى ثانى

التطلع للقيادة مستوى ثانى

التقاليد والفنون الكشفيه مستوى ثانى

القيم والاتجاهات الكشفية مستوى اول

المهرجان الكشفى ال٤٣

نتائج المركز العام

ثالث مكرر كلية الآداب

ثالث كلية التكنولوجيا والتعليم

ثانى مكرر كلية الخدمة الاجتماعية

ثانى كلية التجارة

مركز اول كلية التربية الرياضية بنين هرم



نتائج مجالات المهرجان الإرشادي الـ٣٠

كلية التجارة

الدين الحياة مستوى ثان

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى اول

الفنون والآداب مستوى اول

الاقتصاد والمواطنة مشاركة

الخدمة العامه وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الإرشادية مستوى اول

القيم والاتجاهات الارشادية مستوى ثان

كلية اداب

الدين الحياة مستوى ثانى

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى ثالث

الفنون والآداب مستوى ثالث

الاقتصاد والمواطنة مستوى اول

الخدمة العامه وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الإرشادية مستوى اول

القيم والاتجاهات الإرشادية مستوى اول

كلية الخدمه الاجتماعيه

الدين الحياة مستوى ثالث

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى اول

الفنون والآداب مستوى ثانى

الاقتصاد والمواطنة مستوى اول

الخدمة العامه وتنميه المجتمع مستوى اول

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الارشادية مستوى اول

القيم والاتجاهات الإرشادية مستوى اول

كلية التكنولوجيا والتعليم

الدين الحياة مستوى ثالث

التطبيقات البيئية والعلمية مستوى ثالث

الفنون والآداب مستوى ثالث

الاقتصاد والمواطنة مستوى ثانى

الخدمة العامه وتنميه المجتمع مستوى ثانى

التطلع للقيادة مستوى اول

التقاليد والفنون الإرشادية مستوى ثانى

القيم والاتجاهات الإرشادية مستوى اول

وجاءت نتائج المهرجان الارشادى ال ٣٠

نتائج المركز العام

ثانى مكرر كلية التكنولوجيا والتعليم

ثانى كلية الآداب

اول مكرر كلية الخدمة الاجتماعية

مركز اول كلية التجارة

عقد المهرجان تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة نشاط الجوالة.



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