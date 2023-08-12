روسيا تعلن الطوارئ في الشرق الأقصى بسبب إعصار خانون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ في تسع بلديات بالشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على بعض القرى، في أعقاب إعصار خانون، الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وتراجعت قوة خانون بعد أن اجتاح جنوب اليابان، إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، يوم الجمعة، قادمًا من كوريا الجنوبية، كما أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلًا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

ونقلت الوكالة الروسية عن خدمات الطوارئ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تسع بلديات بمنطقة بريموري، التي تمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها، كما أن المياه خرقت سدًا كان مُشيّدًا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه من المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع، تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.