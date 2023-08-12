ثروت سويلم: الرئيس السيسي وضع تمكين الشباب علي رأس أولوياته ..والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إنجاز غير مسبوق

أكد النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الشباب اهتمام غير مسبوق ، ووجه جميع اجهزة الدولة بالعمل علي تمكينهم وهو الانجاز الغير مسبوق .

جاء ذلك خلال كلمته ، في مؤتمر تطوير مهارات الشباب لتنمية مستدامة الذي إقامته وزارة الشباب بمدينة أبو قير بالإسكندرية ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأضاف أنه منذ عام 2014، وضع الرئيس السيسي الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عام، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار إلى صدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص علي تحقيق التمكين الحقيقي للشباب ، وذلك ما تم في معظم مؤسسات الدولة حيث يتواجد الشياب في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأشاد سويلم، خلال كلمته بالانجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي اصبحت واقع ملموس للجميع ، أبرزها العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ، مطالبا الشباب بالتوحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية.

وثمن "سويلم" الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة بجهد وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور اشرف صبحي ، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب والرياضه بشكل مميز ومتحضر ، مطالبا من مسؤولي المؤتمرات بتكرار مثل اللقاءات الشبابية دعما للقيادة السياسية العظيمة إلى حققت نقلت نوعية للشعب المصري.