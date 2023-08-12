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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تواصل جهودها بقرى بئر العبد للارتقاء بمستوى الخدمات وتطور 100منزل 

تطوير المنازل ببئر
تطوير المنازل ببئر العبد ضمن مبادرة حياة كريمة

انتهت محافظة شمال سيناء،  من تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقري مركز بئر العبد بالمحافظة، لرفع مستوي الخدمات، والارتقاء بمستوي معيشة  المواطن ، علاوة على توفير منح لإعانة الأسر الفقيرة وخاصة المراة المعيلة، وذلك تنفيذا للمبادرة "حياة كريمة " التي دعا إليها الرئيس السيسي.

وقد عبر أبناء قرية 6 اكتوبر،  عن فرحتهم وسرورهم بما تم تنفيذه من اعمال تجميل وترميم  لمنازلهم ودهانها باحدث الالوان وفرشها بالعفش   ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة .

ووصف أهالي القرية ،  أن  حال المنازل قبل الترميم ،  كانت سيئة وأصبح شكلها جمالي متميز ومكان راقي ، إلى جانب دهانها بأحدث الألوان وفرشها بالعفش .

ووجه أصحاب المنازل التي تم تطويرها وإعادة تأهيلها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة الأورمان وصندوق تحيا مصر.

وأكد الأهالي، أن مشروع التطوير   ضمن مبادرة حياة كريمة يمثل نقلة حضارية لهذه القري  وجود نجاة من أجل  توصيل كافة المرافق والبنية الاساسية لهذه القري .

حيث قالت شيماء ، إنه تم ترميم المنازل بمشاركة رجال الخير  بداية حياة جديدة بعد تغيير سكل المنازل وشعورها بأن هناك تغيير  وأمان، حيث تبدد خوف العديد من الأهالي خوفا من انهيار السقف او جدران المنزل بسبب تهالكها .

وأكدت أن هذا التغيير سيكون دافعا لها  للعمل الخيري بين أطفال القرية وهي تقوم بتعليم الفتيات محو الامية بهدف نشر التعليم.

وقالت ميرفت صالح ، إن مشروع رفع كفاءة البيوت وتطوير المنازل ، ببئر العبد، ضمن مبادرة حياة كريمة يمثل آفاق جديدة أمام الأسرة السيناوية لرفع المستوي الاقتصادي واستغلال الخبرات التي تتميز بها المرأة في سيناء من المشغولات اليدوية مثل "العباية والطرحة والشال والجراب والشنطة"، إلى جانب مشغولات أخرى خرزيه كالعقد بأنواعه وميداليات وغيرها وللمساعدة في تسويق المنتجات تم فتح معرض لتسويق المنتجات .

وقال حمدان سلامة، أحد شباب القرية،  إنه تم ترميم منزله ولم يكن يتوقع أن يري منزله بهذا الجمال بعد اتمام عملية الترميم ، ولولا مبادرة حياة كريمة ما كان سيقدر على ترميم منزله حيث انه يعمل باليومية. 

وقال إنه حدثت نقله كبيرة في القرية بعد إنهاء عملية تطوير المنازل، فالمنظر جمالي ومفرح لأهالي القرية جميعا .

وقال محمد سلامة، أحد الشباب إنه تطوير ملعب الشباب بالقرية ، ضمن مبادرة حياة كريمة أتاح فرصة  امام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية واستغلال أوقات فراغهم،وهى نقلة نوعية حدثت فى القرية.

وأضاف أن المشروع أضفى الفرحة على أبناء القرية جميعا ويتمنون أن يكون العمل الخيرى عنوان كل رجال الأعمال فى سيناء.

وأشار محمد الزملوط،  المشرف على المشروع أن مشروع التطوير ، حقق حلم الأهالي في المنطقة ، حيث استهدف مشروع  التطوير 100 منزل كمرحلة أولي ، كما يعمل مشروع التطوير  علي زيادة دخل المرأة وتنمية للتراث السيناوي  وهذا بدوره يدعم الأفراد ويدعم المجتمع في توفير فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين.

وأكد أن الهدف من المشروع إيجاد نواة خدمية لتشجيع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لاستكمال العمل بتوصيل المرافق إلى هذه القري من مياه وكهرباء ورصف، فضلاً عن إنشاء ملعب كرة قدم كبير من وزارة الشباب ، لاحتواء شباب القري  وشغل اوقات فراغهم في ممارسة الاتشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية  .  

    

 تحيا مصر :

 

 واكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة حياة كريمة، حيث تم تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقري مركز بئر العبد،  بدعم من صندوق تحيا مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية. 

حيث تم  الانتهاء من المرحلة الاولي  من مشروع  تطوير وتأهيل القري بشمال سيناء  باجمالي 100 منزل بدوي بقري رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة بمركز بئر العبد في قري شمال سيناء بتمويل من صندوق تحيا مصر.

وأكد العميد راتب عبدالجواد،مدير المشروعات للمحافظات الحدودية بمؤسسة الأورمان الخيرية، أنه تم  الانتهاء من المرحلة الاولي  من مشروع  تطوير وتأهيل القرى باجمالي   100 منزل بدوي بقري رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة بمركز بئر العبد في قري شمال سيناء.

 من جانبه ، قال  اللواء ممدوح شعبان، مدير عام  جمعية الأورمان، إن هناك خطة تنموية لمنطقة بئر العبد بشمال سيناء،  تشمل إعمار المنازل، وإنشاء مشروعات تنموية، وتقديم مساعدات للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إجراء عمليات العيون.

وأشار إلي ان المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع لتطوير وتأهيل  500 منزل بدوي في قري مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه، على مرحلتين، الأولي تشمل 250 منزلًا والثانية تشمل 250 منزلًا  .

 

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برنامج «أمسيات الأسرة المصرية» بقرى وأحياء مراكز شمال سيناء

راتب 1-1
راتب 1-1
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220162215343571احمد-ابو-هشيمة،-حديد-المصريين،-بئر-العبد،-قرية-الخربة،-شمال-سيناء،-اعمار-القرى-(8)-1
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الخربة4-2
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بئر العبد قرى حياة كريمة الرئيس منزل

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