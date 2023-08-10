برنامج «أمسيات الأسرة المصرية» بقرى وأحياء مراكز شمال سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء برنامج "أمسيات الأسرة المصرية"، خلال شهر أغسطس الجاري، بقرى وأحياء مراكز المحافظة، في إطار حملة طرق الأبواب “بلدي أمانة” برئاسة إحسان داود غالي، مقررة الفرع.

وتم تنفيذ فعاليات البرنامجة بحي الكرامة مدينة العريش، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور وإشراف أحمد جمال وفريال عبيد والدكتورة سونيا عطية، والدكتورة سهام جبريل، عضو الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة.

يأتي ذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية وحملات طرق الأبواب “بلدي أمانة”، واستهدفت الأمسية 180 طفلا، و290 سيدة، و34 رجلا.

هذا وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها: عروض فنية ثقافية واستعراضية تتناول الرسائل الأساسية لحملة طرق الأبواب “بلدي أمانة”، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان العرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

عرض التنورة

كما تشمل الأمسيات إنشادا دينيا وأغاني وطنية، وعرض التنورة، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات رياضية وتوزيع هدايا عينية عى الأطفال والسيدات وتلوين ورسم للأطفال على الوجه.