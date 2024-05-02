قومي المرأة: تكريم السيدات بعيد العمال مصدر إلهام وقدوة

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه، سيدات مصر العاملات اللاتي كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال احتفالية عيد العمال.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته، عن فخرها بهذا التكريم لسيدات مصر العاملات العظيمات اللاتي تميزن في عملهن وكافحن وأثبتن كفائتهن حتى حصلن على تكريم من رئيس الجمهورية فى احتفالية يوم العمال.



وأكدت أن هذا التكريم يمثل مصدر إلهام وقدوة للعديد من السيدات، متمنية لجميع العاملات دوام النجاح والتوفيق.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع "هاير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.



وشهد احتفال يوم العمال تكريم عدد من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم؛ من بينهم: منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس، ورحاب علي حسن علي التي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 في العمل سائقة مهنية على جميع وسائل النقل.