سلسلة نوادي The Club تقدم خصومات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

أعلن نادي النادي للألعاب الرياضية في مدينة السادس من أكتوبر، تقديم خصم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الدفع الكاش 15 % على الاشتراك الفوري، و10% خصم على أنظمة التقسيط المختلفة، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان مع سلسلة نوادي The Club.

يضم النادي عددا من المنشآت الرياضية منها 14 ملعبا، وصالة جمباز واسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام سباحه أوليمبي، كما يضم منشآت ترفيهية، خدمية، متنزهات ومناطق خضراء.

جدير بالذكر أن البروتوكول يشمل أيضا أن تقوم الجامعة بإتاحة محتوى معرفى وثقافى و علمى وكذلك تدريب الأعضاء والعاملين بالنادي، بجانب التعاون فى الأنشطة والمسابقات الرياضية لتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معاً، و التعاون فى إقامة المعسكرات المغلقة للفرق الرياضية للنادي فى الألعاب المختلفة استثمارا للإمكانات الموجودة بالصالة المغطاة ودار الضيافة، واستغلال مشاريع تخرج الكليات الفنية في تجميل النوادي ، والتعاون في تجهيز وطباعة كافة مطبوعات النادي بالمطابع الخاصة بالجامعة بكلية الفنون التطبيقية وكذلك تصميم الملابس الخاصة بالفرق الرياضية بالنادي بمعرفة كلية الإقتصاد المنزلي.

كما يشمل التعاون فى إقامة المهرجانات والإحتفالات والعروض الفنية والأنشطة الرياضية والمناسبات الرياضية المختلفة في مختلف المجالات والإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة أو النادي، والتعاون في الرعاية الصحية بمستشفيات الجامعة والمراكز الصحية التابعة لها، كما يقوم النادي بالتبادل المشترك للملاعب والمنشآت وتوفير خصومات لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للاشتراك في عضوية الأندية، وكذلك التعاون في استضافة وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، والإستعانه بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في إقامة المعارض لبيع المنتجات التى يتم تصنيعها بكليات الجامعة.