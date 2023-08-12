هذا ما قالته بريطانيا عن إقالة قائد عسكري روسي.. واستهداف جسر القرم مجددًا

زعمت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن الجيش الروس، أقال أحد قادته لأسباب غريبة، وفق ما ذكروسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الوزارة، أن السلطات الروسية، أقالت قائد جيش الأسلحة المشتركة-58 لإصراره على أن يأخذ جنوده راحة من المواجهات المستمرة مع الجيش الأوكراني.

وأضافت أن الجيش الروسي يخوض مواجهة أمام الجيش الأوكراني منذ الرابع من يونيو ، مشيرة إلى أنه في 11 يوليو عزلت روسيا قائد الجيش.



وأعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، في حين تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

واليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.

وقال حاكم القرم سيرجي أكسيونوف : “تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش. لم يصب جسر القرم بأضرار”.