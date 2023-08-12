مسعف وسائق إسعاف بالفيوم ينجحان فى توليد سيدة بعد تعطل التوك توك

نجح المسعف محمود نجدى بمعاونة شعبان عبد الله سائق اسعاف في اتمام عملية ولادة وإنقاذ حياة إحدى السيدات، بعد أن فقدت مياه الجنين ، وفاجآتها الولادة أثناء تعطل التوك توك الذى كانت تستقله لتوصيلها الأقرب مستشفى أو مركز طبى على ضفاف بحيرة قارون.

كانت هيئة الاسعاف المصرية بالفيوم برعاية الدكتور هانى همام مدير فرع الهيئة بالفيوم ، تلقت إشارة عاجلة بوجود سيدة وزوجها داخل توك توك معطل بطريق بحيرة قارون الفيوم ، وفاجآتها ألام الولادة، وخلال دقائق معدودة، انتقلت سيارة اسعاف الفيوم من أقرب نقطة أسعاف ، ووجدوا السيدة فى حالة خطرة ، بعد أن فقدت مياه الجنين .

وقام المسعف محمود نجدى بمساعدة صديقه سائق سيارة الاسعاف شعبان عبد الله، بارتداء الجاونتات وأدوات التعقيم، وحملوا السيدة داخل السيارة، ونجحوا فى إجراء عملية الولادة للسيدة بنجاح، ثم توجهوا بالسيدة وطفلها إلى مستشفى الفيوم العام .

ووجه الدكتور هانى همام مدير هيئة الأسعاف المصرية بالفيوم الشكر والتقدير للمسعف محمود نجدى وسائق السيارة شعبان عبد الله .