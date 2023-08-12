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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

قطاعات بالصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحصل علي الأيزو الدولية للسلامة والصحة المهنية

شركة الصرف الصحى
شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

صرح المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، بحصول مواقع: ديوان عام الشركة، والمعالجه والمزارع بمحطه البركه، والورش والبدالات بسوق السمك على شهادة الأيزو الدولية ISO 45001: 2018 للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح رئيس صرف القاهرة، أنه تم إعتماد تلك الشهادات بعد مراجعة الجهة المانحة لمعايير السلامة والصحة المهنية بالثلاثة مواقع، مشيراً إلى أن ذلك الإعتماد يعكس مدى اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي مخاطر متوقعة داخل مواقع العمل.

وتابع رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة لا تدخر جهداً في توفير كافة وسائل الوقاية الشخصية للعاملين ومهمات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة.

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