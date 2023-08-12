تصريف مياه ملوثة نوويا في البحر.. مظاهرات فى كوريا الجنوبية ضد اليابان

خوفا من إطلاق اليابان الوشيك لمياه الصرف الصحي النووية المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي دمرتها موجات المد، تظاهر مئات الكوريين الجنوبيين في عاصمتهم اليوم السبت.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، دعا المتظاهرون طوكيو إلى التخلي عن الخطط، وأعربوا عن غضبهم تجاه سيول لتأييدها التفريغ على الرغم من مخاطر سلامة الغذاء المزعومة.

كان تجمعا هو الأحدث في الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع منذ أن وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطط التفريغ اليابانية في يوليو، قائلة إن العملية ستفي بمعايير السلامة الدولية وستتسبب في آثار بيئية وصحية لا تذكر.

كما دعت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إلى سلامة خطط إطلاق المياه العادمة، التي اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات نشطة لإصلاح العلاقات المتوترة مع زميلتها الولايات المتحدة في مواجهة تنامي التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

قالت الحكومة اليابانية إن إطلاق مياه الصرف الصحي من المقرر أن يبدأ هذا الصيف، لكنها لم تؤكد تاريخًا محددًا.

سار المتظاهرون، وهم يرتدون معاطف المطر ويحملون لافتات كتب عليها: "نحن نعارض التخلص من المياه الملوثة في فوكوشيما" و"لا توجد مواد مشعة آمنة للبحر". كانت المسيرات تسير بسلام ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات أو إصابات.

تحاول كوريا الجنوبية تهدئة مخاوف الناس من تلوث الطعام والمخاطر البيئية قبل إطلاق مياه الصرف الصحي في فوكوشيما، بما في ذلك توسيع اختبارات الإشعاع على المأكولات البحرية في أسواق الأسماك الرئيسية في البلاد وحتى اختبار الرمال من شواطئها الجنوبية والغربية. قال جون جاي وو، مسؤول في وزارة المحيطات ومصايد الأسماك، خلال إفادة يوم الجمعة، إن أيًا من الاختبارات لم تثر حتى الآن مخاوف تتعلق بالسلامة.

قال بارك كو يون، النائب الأول لوزير مكتب تنسيق السياسات الحكومية، إن كوريا الجنوبية تأمل في إنهاء المشاورات على مستوى العمل مع اليابان الأسبوع المقبل بشأن السماح لخبراء كوريين جنوبيين بالمشاركة في مراقبة عملية التخلص من المياه.

اتهم نواب المعارضة الليبرالية الذين يسيطرون على الجمعية الوطنية في البلاد حكومة يون بتعريض صحة الناس للخطر أثناء محاولتهم تحسين العلاقات الثنائية.

قال الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع إنه يخطط لتقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على ما يقول إنها مخاطر تشكلها الإفراج عن مياه الصرف الصحي في فوكوشيما، والتساؤل عما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية راجعت المخاطر بشكل صحيح قبل إعطاء الضوء الأخضر لخطط التفريغ.

كما حث الحزب يون على عكس موقفه واستخدام قمة ثلاثية في وقت لاحق من هذا الشهر مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن للتعبير عن معارضة سيول لتصريف المياه المعالجة.

كانت سلامة مياه الصرف الصحي في فوكوشيما قضية حساسة لسنوات بين حلفاء الولايات المتحدة. تعمل كوريا الجنوبية واليابان في الأشهر الأخيرة لإصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بسبب المظالم التاريخية في زمن الحرب لمعالجة المخاوف المشتركة مثل التهديد النووي لكوريا الشمالية والسياسة الخارجية الحازمة للصين.

دمر زلزال وتسونامي هائل في عام 2011 أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما، مما تسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات وتلويث مياه التبريد الخاصة بها.

تقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، التي تدير المنشأة، بجمع وترشيح وتخزين المياه في مئات الخزانات، والتي ستصل إلى طاقتها في أوائل عام 2024.

أعلنت اليابان لأول مرة عن خطط لتصريف المياه المعالجة في البحر في عام 2018، قائلة إن المياه ستخفف أكثر بمياه البحر قبل إطلاقها في عملية يتم التحكم فيها بعناية والتي ستستغرق عقودًا حتى تكتمل.

تتم معالجة المياه بما يسمى بنظام المعالجة السائلة المتقدم، والذي تم تصميمه لتقليل كميات أكثر من 60 مستوى محدد من النويدات المشعة القابلة للإطلاق - باستثناء التريتيوم، الذي يقول المسؤولون إنه آمن للبشر إذا تم استهلاكه بكميات صغيرة.